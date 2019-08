Seleção de sub-19 volta a perder particular com a Espanha

A seleção sub-19 portuguesa de futsal perdeu este sábado novamente com a congénere espanhola, desta feita por 4-1, no segundo duelo de preparação para o campeonato da Europa, a decorrer de 8 a 14 de setembro na Letónia.Depois de terem sido derrotados na sexta-feira com a Espanha por 5-3, os pupilos de José Luís Mendes voltaram perder neste embate ibérico, o derradeiro antes do Europeu, com os golos espanhóis a serem marcados por Jesús Gordillo (sete minutos), Bernat Povill (15 e 18) e Antonio Pérez (32), enquanto Tomás Paçó marcou o único tento da equipa das 'quinas'.Portugal ficou integrado no grupo A juntamente com a Letónia, a Polónia e a Rússia, enquanto o grupo B é composto por Espanha, Ucrânia, Croácia e Holanda.Os dois primeiros classificados dos dois agrupamentos passam às meias-finais do Europeu.