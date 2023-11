Seleção derrotada em futsal feminino

A Seleção Nacional feminina de futsal foi derrotada (1-3) por Espanha no primeiro de 2 jogos particulares realizados no país vizinho. Depois de entrar a perder – Luci marcou aos 6’ –, Portugal empatou por Fifó no início da 2ª parte, mas as espanholas construíram o triunfo com mais 2 golos. A 'desforra' é hoje, às 18 horas.