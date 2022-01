Seleção em Groningen atrás dos 'quartos'

A Seleção Nacional de futsal viajou ontem para a cidade holandesa de Groningen, onde disputará a passagem aos quartos-de-final, na sexta-feira, frente à Ucrânia. Com dois triunfos em dois jogos, a equipa das quinas está a um passo de carimbar a passagem à próxima fase e, na opinião de Afonso Sousa, o trajeto tem sido em crescendo. “Sinto que o principal objetivo, que era vencer os dois jogos, foi cumprido. Crescemos de um jogo para o outro, o que também é importante”, sublinhou o internacional português, de 24 anos.

O fixo/ala contabiliza oito golos em 29 jogos com a camisola de Portugal, mas no Euro’22 está de pé quente e marcou nos dois jogos realizados. “Estou muito feliz por poder contribuir com golos, mas o importante é nos ganharmos”, garante. Sobre o duelo decisivo com os ucranianos, Afonso Jesus está ciente dos perigos que podem surgir, mas dá a receita: “Acima de tudo temos de ser nós próprios, fazer o nosso jogo e pensar nas nossas maiores valias, impondo-as.”

No Grupo C, a Polónia não foi além de um empate com a Eslováquia (2-2) e a Rússia goleou a Croácia (4-0), garantindo o apuramento para os ‘quartos’, com Chishkala, ala do Benfica, a marcar o terceiro golo.