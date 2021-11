Seleção feminina bate Espanha em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de futsal derrotou esta quinta-feira a congénere espanhola por 2-1, dando a volta ao marcador depois de estar em desvantagem desde cedo, numa partida de preparação disputada em Badajoz, Espanha.

A espanhola Maria Angeles Pino abriu o marcador, com um remate de longe, logo no segundo minuto do jogo, mas Portugal chegou ao empate por Inês Fernandes, aos 19', após assistência de Cátia Morgado.

Espanha entrou melhor no segundo tempo, mas a equipa das quinas reagiu bem e chegou ao golo da vitória aos 28', por intermédio de um forte remate de Carla Vanessa.

Este foi o segundo jogo de preparação para o próximo Campeonato da Europa entre as duas seleções ibéricas, depois do empate a duas bolas registado na terça-feira.