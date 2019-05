Seleção feminina bate Irão na estreia no Torneio da Vitória

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou esta segunda-feira o Irão por 7-1, no primeiro de três jogos na 10.ª edição do Torneio da Vitória, em Moscovo, que também conta com a participação de Rússia e Espanha.Num jogo de sentido único, disputado no Aquarium Sport Center, as comandadas de Luís Conceição precisaram de 13 minutos para inaugurar o marcador, por Lídia Moreira, que viria a 'bisar' aos 24. Carla Vanessa também 'bisou' (16 e 25) e os outros tentos foram de Fifó (18), Janice (19) e Taninha (28).No torneio russo, Portugal vai ainda defrontar a Rússia e a Espanha, neste último caso reeditando a final do Europeu de 2018, favorável às espanholas, e o selecionador luso destacou o regresso à competição após essa prova, dizendo que era "importante entrar a vencer e ainda mais da forma convincente como foi"."Sabíamos que tínhamos de atacar com muita segurança e ser pacientes para evitar perder bolas e dar transições ao adversário. Os próximos jogos têm outro tipo de exigência e organização, com adversários que conhecemos. Vai exigir muito rigor, temos de conseguir competir no limite", acrescentou Luís Conceição.A seleção portuguesa, que venceu o torneio pela única vez em 2012, defronta a pentacampeã Espanha na terça-feira, antes de fechar o torneio na quarta, perante a anfitriã Rússia