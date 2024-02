Seleção feminina de futsal perde com Espanha em jogo de preparação

A seleção portuguesa feminina de futsal perdeu na terça-feira com a Espanha, por 3-2, no primeiro de dois jogos de preparação com as espanholas, disputado no Pavilhão dos Desportos de Vila Real.

Carolina Pedreira (dois minutos) e Janice Silva (35) marcaram os golos da equipa comandada por Luís Conceição, enquanto Irene Córdoba (30 e 34) e Luci (39) assinaram os tentos da formação adversária.

Portugal e Espanha voltam a defrontar-se no Pavilhão dos Desportos de Vila Real na quarta-feira, às 20:30, em novo encontro de preparação.