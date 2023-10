Seleção feminina de futsal volta a golear a Suécia em jogo particular

A seleção portuguesa feminina de futsal voltou a golear a congénere da Suécia, por 8-0, no segundo jogo de preparação disputado hoje no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

No dia em que foi anunciada a criação de um Campeonato do Mundo feminino de futsal -- cuja estreia está marcada para 2025 --, Portugal colocou-se na frente na primeira parte, fruto dos golos de Lídia Moreira, Raquel Santos e Janice Silva. Na etapa complementar, Ana Azevedo, Kika, Janice Silva, novamente, e Fifó, que 'bisou', estabeleceram o resultado final.

Tal como no primeiro jogo -- disputado na terça-feira e em que golearam por 8-2 --, as lusas tardaram a comprovar no marcador a superioridade evidenciada na quadra, sendo que, o primeiro lance de perigo apenas aconteceu aos cinco minutos, quando Fifó atirou ao poste após uma combinação com Janice Silva.

Aos 10, foi Lídia Moreira a ver o remate embater no poste, ela que, no minuto seguinte, inaugurou o marcador ao concluir uma jogada bem desenhada no ataque português.

Nos últimos sete minutos da primeira metade, Portugal mostrou-se mais eficaz e chegou a um resultado mais confortável.

Primeiro por Raquel Santos, que viu o seu remate ainda ser desviado antes de entrar na baliza e, já em cima do apito para o intervalo, por Janice Silva, que recuperou uma bola no meio-campo defensivo e fez o terceiro golo da tarde, beneficiando do facto de a Suécia ter arriscado na situação de guarda-redes avançada.

Na etapa complementar, a formação comandada por Luís Conceição reduziu ligeiramente a intensidade, acabando por chegar com naturalidade ao quarto golo, aos 25. Ana Azevedo ainda correu vários metros antes de finalizar com um remate rasteiro.

Até ao quinto golo, apontado por Kika, foi preciso esperar mais sete minutos, período em que houve menor agressividade na procura pela baliza adversária.

Depois disso, surgiu a veia goleadora de Portugal.

Janice Silva chegou ao 'bis' com um belo gesto técnico sobre a guarda-redes sueca, aos 38, sendo que o tento animou as portuguesas e, sobretudo, Fifó, que ainda viria a anotar um 'bis' nos últimos dois minutos, coroando da melhor forma uma vitória totalmente justa para Portugal.

Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal -- Suécia, 8-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Lídia Moreira, 11 minutos.

2-0, Raquel Santos, 14.

3-0, Janice Silva, 20.

4-0, Ana Azevedo, 25.

5-0, Kika, 32.

6-0, Janice Silva, 38.

7-0, Fifó, 39.

8-0, Fifó, 40.

Equipas:

- Portugal: Ana Catarina Pereira, Inês Matos, Maria Pereira, Helena Nunes e Raquel Santos. Jogaram ainda: Maria Odete Rocha, Débora Lavrador, Kika, Carolina Rocha, Ana Azevedo, Janice Silva, Fifó, Carolina Pedreira e Lídia Moreira.

Treinador: Luís Conceição.

- Suécia: Amanda Olsson, Linda Lundstrom, Rebecca Rolin, Frida Rángemyr e Diala Élia. Jogaram ainda: Hilma Lundqvista, Ronja Andersson, Madeleine Stegius, Ida Lindqvist, Susan Kiryo, Paloma Grav, Moa Glans, Ebba Larsson e Ida Vallenius.

Treinador: Nicklas Asp.

Árbitros: Miguel Castilho (AF Lisboa) e Filipe Duarte (AF Coimbra).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Débora Lavrador (32).

Assistência: cerca de 300 espetadores.