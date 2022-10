Seleção feminina de futsal volta a perder com Espanha em jogo particular

A seleção portuguesa feminina de futsal voltou este sábado a perder por 2-0 com a Espanha, em Rio Maior, no segundo jogo particular entre as duas equipas, antes da qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

Depois do 0-0 ao intervalo, a seleção espanhola, campeã da Europa, superiorizou-se à equipa das 'quinas', resolvendo o encontro em dois minutos, com dois golos da capitã Anita Luján, aos 25 e 26.

Na sexta-feira, também na cidade ribatejana, a Espanha tinha vencido pelo mesmo resultado, então com golos de Vane Sotelo, aos 23 e Ale da Paz, aos 30.

Portugal, que perdeu as finais dos dois Europeus já disputados com Espanha, em 2019 e 2022, vai disputar o Grupo 3 de qualificação para a fase final da edição da prova continental de 2023 em Fafe, frente a Bielorrússia, na quinta-feira (20:00), Eslovénia, na sexta-feira (21:00) e Itália, em 23 de outubro (21:00).

O Europeu de 2023 vai ser disputado em março, pelos vencedores de cada um dos grupos de apuramento.