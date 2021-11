A Seleção feminina de futsal empatou a dois golos com Espanha, em jogo de preparação disputado esta terça-feira em Navalmoral de la Mata, província de Cáceres.Apesar do equilíbrio verificado durante a primeira parte, a Espanha chegou ao intervalo em vantagem graças a um golo de Alejandra de Paz, ao minuto 7.Na segunda parte continuou o equilíbrio mas a pontaria das jogadores portuguesas foi mais certeira e a Seleção Nacional conseguiu a reviravolta com golos de Carla Vanessa (22') e de Pisko (32'). No entanto ao minuto 35, Jennifer Lores fixou o 2-2 final.As duas seleções voltam a defrontar-se na quinta-feira, novamente em Espanha.