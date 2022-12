Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seleção feminina faz estágio com 15 jogadoras para preparar Europeu No penúltimo dia do estágio está previsto um jogo-treino





O selecionador português feminino de futsal, Luís Conceição, convocou 15 jogadoras.

• Foto: José Gageiro/Movephoto