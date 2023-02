Seleção feminina revela convocadas para o Europeu na quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção feminina de futsal irá revelar as convocadas para o Europeu na quinta-feira, a partir das 12h30h, em conferência de imprensa, segundo revela a Federação Portuguesa de Futebol.O selecionador Luís Conceição nomeará, primeiramente, 15 nomes, de um grupo que verá 'cair' uma jogadora para integrar o estágio. A competição que terá lugar na Hungria arrancará para as portuguesas diante da Espanha, bicampeã europeia, a 17 de março.Portugal tenta conquista a competição pela primeira vez na história depois do segundo lugar na última edição, jogada em solo lusitano.