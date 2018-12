Seleção feminina vence a Rússia em jogo particular

Um golo de Pisko garantiu esta sexta-feira à seleção portuguesa feminina de futsal um triunfo por 1-0 sobre a Rússia, no primeiro de dois jogos particulares, disputado no Pavilhão Municipal da Nazaré.Aos 17 minutos, Pisko resolveu a partida, dominada pelas pupilas de Luís Conceição no segundo tempo, mas equilibrada até ao intervalo.As duas seleções, qualificadas para a primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino, reencontram-se no domingo, no mesmo local, às 19:00.Também no domingo, realiza-se o sorteio do calendário da fase final do Europeu, às 12:30 na Casa Branca de Gramido, em Gondomar, cidade que vai acolher a competição, entre 15 e 17 de fevereiro.