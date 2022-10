Seleção feminina vence Itália e confirma presença na fase final do Campeonato da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção feminina de Portugal derrotou este domingo a Itália, por 5-1, em Fafe, e confirmou a presença na fase final do Campeonato da Europa de futsal, que se realizará em fevereiro de 2023.Depois dos triunfos expressivos ante Bielorrússia (14-0) e Eslovénia (12-0), a equipa orientada por Luís Conceição precisava apenas de um empate para seguir em frente.As lusas voltaram a mostrar a grande valia e marcaram por Fifó, Ana Azevedo, Pisko e Cátia Morgado (2). Rafa Pato fez o golo das transalpinas.No Euro'2023, a Seleção Nacional irá tentar vencer pela primeira vez o título continental, depois de este ter escapado na última edição, na final, diante da Espanha, em Gondomar, nos penáltis (4-1), depois do 3-3 imperar no tempo regulamentar em julho último.