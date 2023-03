Seleção já trabalha na Arménia e Tiago Brito garante: «Objetivo é vencer mais um jogo»

A Seleção Nacional de futsal realizou este domingo o primeiro treino em Yerevan, na Arménia, onde vai defrontar a Bielorrússia, terça-feira (18 horas), no fim da 1.ª fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024.A equipa orientada por Jorge Braz, campeã mundial em título, lidera o grupo 4 com três vitórias em três jogos e já está qualificada para a Ronda de Elite (sorteio a 5 de julho), mas quer fechar esta fase inicial com nova vitória, como garantiu Tiago Brito antes da equipa das quinas trabalhar pela primeira vez no FFA Technical Center"Estamos satisfeitos por estar já com presença garantida na Ronda de Elite. No entanto, estamos aqui na Arménia com o objetivo de vencer mais um jogo. Conquistar os três pontos é a nossa obrigação. Pelo nosso trabalho, e pelas conquistas recentes, temos a responsabilidade de vencer cada partida. A ambição dos nossos adversários em ganhar-nos é cada vez maior e não vamos facilitar nem desviar o nosso foco. Somos Portugal, sabemos da nossa responsabilidade e da exigência. Estamos aqui para vencer e para terminar esta fase com 12 pontos, ou seja, 100% vitoriosa", disse o ala de 31 anos, ao site da Federação Portuguesa de Futebol.O jogador do Sp. Braga alertou que o adversário tem qualidade e Portugal terá de estar ao seu melhor nível. "A Bielorrússia é uma equipa extremamente física, que aposta muito nos duelos e nas transições. Vamos ter pela frente um jogo muito difícil, sabemos todos disso. Só ao nosso melhor nível conseguiremos vencer, não temos dúvidas disso. Tivemos um jogo muito exigente em Paredes, estivemos a perder por dois golos. Se formos Portugal estaremos mais perto da vitória", justificou Tiago Brito."O espírito que se vive aqui e a forma como nos conhecemos já todos facilita o processo de jogo. Isto tudo é consequência do excelente trabalho da equipa técnica nestes anos. É com naturalidade que os golos e as assistências surgem. Valorizo muito o coletivo, é claramente decisivo e o mais importante", finalizou.