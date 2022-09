Seleção Nacional chegou à Argentina onde vai disputar a Finalíssima

A Seleção Nacional de futsal aterrou esta segunda-feira em Buenos Aires, na Argentina, onde vai disputar a Finalíssima, prova que opõe o campeão europeu ao campeão sul-americano, num formato alargado a quatro seleções.A formação de Jorge Braz terá pela frente o Paraguai, na quarta-feira. Quem vencer irá medir forças no domingo com o vencedor do jogo entre Espanha (substitui a vice-campeã europeia Rússia) e a Argentina (vencedora da Copa América).