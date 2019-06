Seleção Nacional de futsal goleia Noruega e vence pela primeira vez na época

A seleção portuguesa de futsal alcançou este sábado o primeiro triunfo da presente época desportiva, ao derrotar a Noruega por 4-1, num jogo particular que dominou quase por completo, no Pavilhão Multiusos de Fafe.A equipa das 'quinas' venceu com tentos de Miguel Ângelo, aos minutos 19 e 31, de Pedro Cary e de Pauleta, ambos aos 27, antes dos nórdicos marcarem por Jonas Simonsen (35), e quebrou um ciclo de seis jogos sem triunfos - Japão (1-1, nos dois) e Ucrânia (2-2 e 0-0), no final de 2018, e Brasil, já em 2019 (derrotas por 6-1 e 4-0).Antes da época acabar, Portugal volta a receber os nórdicos, no domingo, em mais um jogo que antecipa a qualificação para o mundial de 2020, na Lituânia - a equipa treinada por Jorge Braz está incluída no grupo 8 da ronda principal e defronta, em outubro, a República Checa, a Letónia e a Alemanha.O conjunto lusitano obrigou os nórdicos a defenderem junto à área durante toda a primeira parte e viu o guarda-redes Kenneth Rakvaag adiar sucessivamente o golo inaugural, a remates de Fábio Cecílio (minutos 02 e 15), Márcio (07 e 16), antes de Miguel Ângelo quebrar a resistência escandinava a 100 segundos do intervalo, após passe de Ludgero.Já eliminados da qualificação para o mundial de 2020, os nórdicos ameaçaram o empate no início do segundo tempo, num remate de Christopher Moen ao lado, mas Portugal, com o regresso de alguns titulares à quadra, acelerou e resolveu o jogo num intervalo de 12 segundos, com disparos de Pedro Cary e Pauleta ao ângulo superior.Miguel Ângelo abrilhantou a sua 25.ª internacionalização com um novo golo, aos 31 minutos, antes da turma escandinava marcar o tento de 'honra'.Antes do confronto entre Portugal e Noruega, a 'versão' sub-21 da seleção das 'quinas' empatou 3-3 com os sub-21 da República Checa, no mesmo pavilhão. Lusos e checos voltam a encontrar-se no domingo, também em Fafe, às 19:00.Ao intervalo: 1-0.1-0, Miguel Ângelo, 19 minutos.2-0, Pedro Cary, 27.3-0, Pauleta, 27.4-0, Miguel Ângelo, 31.4-1, Jonas Simonsen, 35.Rui Pedro Cardoso, João Matos, Bruno Coelho, Pedro Cary e Fábio Cecílio. Jogaram ainda Pany, Erick Mendonça, Márcio, Pauleta, André Coelho, Tiago Brito, Miguel Ângelo, Ludgero e Gonçalo Portugal.Selecionador: Jorge Braz.Kenneth Rakvaag, Simon Karl Johansson, Jonas Wiseth, Oskar Stolan e Christopher Moen. Jogaram ainda Petter Hovik, Jonas Simonsen, Tobias Schjetne, Morten Wermaker, Adrian Pedersen, Marius Anthonisen, Rinor Topallaj, Lars Rottingsnes e Jorgen Vik.Selecionador: Silvio Crisari.Cristiano Santos (Por) e Eduardo Coelho (Por).Nada a assinalar.cerca de 2.500 espetadores.