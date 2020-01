Seleção Nacional de futsal perde em jogo-treino com os sub-21

A seleção portuguesa de futsal perdeu esta quarta-feira por 2-1 com a congénere de sub-21, em jogo de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial'2020, disputado em Rio Maior.

No pavilhão do centro de estágios de Rio Maior, a seleção de sub-21 colocou-se na frente aos nove minutos, por intermédio de Rúben Góis, mas, aos 12', Cardinal repôs a igualdade para o conjunto liderado por Jorge Braz, que ainda não contou com Ricardinho.

O tento do triunfo da equipa de sub-21 surgiu no último minuto da partida, mais concretamente a 39 segundos do final, da autoria de Alexandre Cunha.

Este foi o primeiro jogo de Portugal no estágio que está a realizar em Rio Maior, onde prepara as três partidas do grupo A da Ronda de Elite, diante de Bielorrússia, Finlândia e Itália, entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro, na Póvoa de Varzim.

Na quinta-feira, a equipa das quinas joga com o conjunto de Ferreira do Zêzere, às 20h30, em novo jogo-treino.

Da Europa, apuram-se para o Mundial da Lituânia, que vai decorrer entre 12 de setembro e 04 de outubro, os primeiros classificados dos quatro grupos da Ronda de Elite, e os vencedores dos play-offs a disputar entre os quatro segundos classificados.

Portugal procura a sua sexta participação consecutiva num Mundial, depois das presenças em 2000 (Guatemala), 2004 (Taiwan), Brasil (2008), Tailândia (2012) e Colômbia (2016), sendo que o melhor resultado ocorreu precisamente na primeira participação, com um terceiro lugar na Guatemala.