Seleção Nacional de futsal visita escola no Porto

A Seleção Nacional de futsal visitou esta sexta-feira a Escola Básica Padre Américo, no Porto, onde participou no Projeto "A Hora dos Superquinas" da Federação Portuguesa de Futebol. A iniciativa visa promover o desporto nas escolas e juntou os jovens alunos com os craques de Portugal num momento de descontração com muitas fotos e autógrafos.Na visita às crianças do 1º ao 4º ano da escola estiveram presentes Arménio Pinho, diretor da FPF e responsável por este projeto, Pedro Soares, diretor da AF Porto, os árbitros Cristiano Santos e Rúben Santos, que participaram na ação, além de vários responsáveis de educação da região do Porto.Pany Varela realçou os benefícios da prática desportiva. "O desporto educa-nos, ensina-nos a estar em grupo e em partilhar o espaço e a criar amizades. Todos deviam praticar desporto, não só pelo benefício que tem para a saúde, mas também por nos passar estes grandes valores. Este encontro é muito importante para estas crianças, mas também para nós", assinalou o ala de 34 anos do Sporting.