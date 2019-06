Seleção Nacional de futsal volta a derrotar Noruega com domínio total

A seleção portuguesa de futsal impôs este domingo nova derrota à Noruega, por 4-0, num jogo particular em que dominou por completo um adversário inofensivo, que já tinha batido no sábado, por 4-1.Com o pavilhão multiusos de Fafe novamente lotado, com cerca de 2.500 pessoas, a equipa lusa consumou a supremacia com golos de Miguel Ângelo (três minutos), Fábio Cecílio (nove), Pauleta (21) e Erick Mendonça (32), fechando a época com um triunfo, quatro meses antes de iniciar a qualificação para o Mundial de 2020, na Lituânia, onde vai defrontar República Checa, Letónia e Alemanha no grupo 8 da ronda principal.Com um 'cinco' remodelado face ao duelo anterior - Bruno Coelho foi o único repetente -, Portugal não precisou de quase 20 minutos para desfazer o 'nulo', como aconteceu no sábado, mas de apenas três: Miguel Ângelo voltou a 'inaugurar o marcador', através de num remate cruzado que tabelou no poste.O 'filme' do jogo anterior repetiu-se, com a seleção portuguesa, bem adiantada na quadra, a romper a defesa nórdica com trocas de bola precisas e a concretizar, até ao intervalo, uma das várias ocasiões criadas, por Fábio Cecílio, após tabela com João Matos, ao minuto nove.O volume de ocasiões lusas foi ainda maior na segunda parte, com Pauleta a desviar para o fundo das redes um remate de Pany, decorridos apenas nove segundos após o reinício, tendo João Matos e Pauleta, de novo, acertado nos ferros, antes de Erick Mendonça selar o resultado final, com um desvio certeiro junto à baliza.Antes do desafio entre Portugal e Noruega, a seleção lusa de sub-21 voltou a defrontar a República Checa e, desta feita, após o empate de sábado (3-3), venceu por 3-2, com uma reviravolta depois do intervalo, uma vez que perdia então por 2-0.Ao intervalo: 2-0.1-0, Miguel Ângelo, 03 minutos.2-0, Fábio Cecílio, 09.3-0, Pauleta, 21.4-0, Erick Mendonça, 32.Gonçalo Portugal, Bruno Coelho, Miguel Ângelo, Tiago Brito e Erick Mendonça. Jogaram ainda Pany, João Matos, Fábio Cecílio, Pauleta, Ludgero, André Coelho, Márcio, Pedro Cary e Rui Pedro Cardoso.Treinador: Jorge Braz.Kenneth Rakvaag, Simon Karl Johansson, Jonas Wiseth, Oskar Stolan e Christopher Moen. Jogaram ainda Tobias Schjetne, Petter Hovik, Morten Wermaker, Jonas Simonsen, Adrian Pedersen, Lars Rottingsnes, Rinor Topallaj, Marius Anthonisen e Jorgen Vik.Treinador: Silvio Crisari.Filipe Duarte (Por) e Miguel Castilho (Por).Nada a registar.cerca de 2.500 espetadores.