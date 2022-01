Seleção Nacional e Jorge Braz entre os nomeados para melhores do Mundo de 2021

O portal 'Futsal Planet' revelou mais três categorias onde a marca portuguesa está bem vincada. As seleções nacionais masculina e feminina, assim como o selecionador Jorge Braz estão nomeados, nas respetivas categorias, para melhores do ano de 2021.No ano transato, Braz levou Portugal um inédito título mundial, numa final conquistada à Argentina. Para alcançar o título de melhor selecionador do Mundo, o treinador luso terá de bater Bakhodir Akhmedov (Usbequistão, Marián Berky (Eslováquia), Bruno Garcia Formoso (Japão), Hicham Dguig (Marrocos), Freddy Barrera (Venezuela), Kaká (Cazaquistão), Ivo Krezo (Bósnia), Matías Raúl Lucuix (Argentina) e Seyed Nazemasharieh (Irão).Além da formação masculina de Portugal, estão também nomeadas seleções da Argentina, Bósnia, Irão, Japão, Cazaquistão, Marrocos, Eslováquia, Venezuela e Usbequistão.No feminino, Portugal lutará pelo galardão com Argentina a Finlândia, Hungria, Itália, Polónia, Rússia, Espanha, Suécia e Ucrânia.