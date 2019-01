Seleção Nacional goleada pelo Brasil

No primeiro de dois jogos de preparação, esta semana, entre Portugal e Brasil, foram os brasileiros a levar a melhor, com uma goleada, por 6-1. Os canarinhos começaram fortes e com uma pressão intensa e, à passagem do quarto minuto, o capitão Rodrigo inaugurou o marcador num livre colocado.

Aos 11 minutos, Gadeia fez um passe cruzado na ala esquerda para o segundo poste onde apareceu Dieguinho, jogador do Sporting, que só teve de encostar para a baliza. Ferrão fez, aos 17’, o melhor golo da partida com uma finta perfeita sobre André Coelho e, de seguida, um remate de pé esquerdo sem hipótese para Vítor Hugo.

Antes do intervalo, João Matos teve nos pés a melhor oportunidade de golo para Portugal na primeira parte. Um remate de longe de Márcio encontrou o fixo sportinguista, ao segundo poste, mas este foi incapaz de emendar para o fundo das redes.

Os primeiros 20 minutos chegaram ao fim com uma vantagem confortável (3-0) para os comandados de Marquinhos Xavier, que mostraram mais confiança com bola e maior entrosamento. O segundo tempo começou como o primeiro, domínio brasileiro e novo golo madrugador. Léo Santana, com um grande passe, isola Arthur, que no frente a frente com Bebé rematou para o 4-0. A meio da segunda parte, a equipa orientada por Jorge Braz passou a jogar no 5x4 que trouxe o golo de Tiago Brito para Portugal, mas também fez com que a baliza portuguesa ficasse deserta. Com isso, Rodrigo e o guarda-redes do Sporting, Guitta, aproveitaram para fazer o quinto e o sexto golos dos canarinhos.

A diferença no marcador manteve-se até final, confirmando a exibição pouco conseguida da Seleção portuguesa. Portugal e Brasil voltam a defrontar-se amanhã às 19 horas, no Pavilhão da Luz, com transmissão na CM TV.