Seleção Nacional realiza duplo particular com a Bélgica

A Seleção Nacional de futsal volta a entrar em ação após a conquista do Campeonato da Europa, em fevereiro, com dois particulares frente à Bélgica.



Os encontros estão marcados para os dias 7 e 9 de abril. O primeiro terá como palco o Pavilhão Multiusos de Gondomar e o segundo será no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, sendo que ambos têm ainda horários por definir.



As duas partidas marcam o arranque da preparação de Portugal para a qualificação para o próximo Mundial, no qual a equipa das quinas vai defender o título conquistado em 2021.