Seleção Nacional testa Suporte de Vídeo em seis jogos de preparação para o Mundial

Os seis jogos de preparação para o Campenato do Mundo da seleção portuguesa de futsal terão o Suporte de Vídeo, sistema que visa auxiliar as equipas de arbitragem nos jogos, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com notícia publicada na página da FPF, o Suporte de Vídeo, que estará em estreia no próximo Mundial da Lituânia, foi autorizado pela FIFA em seis jogos de preparação da equipa das Quinas.

Portugal jogará as primeiras partidas de preparação em Rio Maior, frente a Japão e Venezuela (18 e 20 de agosto), seguindo-se mais cinco partidas em Viseu, quatro delas com o sistema VS - Angola (26 de agosto), Uzbequistão (27 de agosto) e Paraguai (3 e 5 de setembro).

O sistema compreenderá um operador de revisão e um monitor de campo, no qual os árbitros poderão rever incidentes específicos, devendo estes poderem ver as repetições disponíveis em vídeo para quatro tipos específicos de incidentes: situações de golo/não golo, situações de penálti, cartões vermelhos diretos e possíveis casos de troca de identidade.