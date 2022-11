Seleção portugues sub-21 empata com a Espanha em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa sub-21 de futsal empatou esta quarta-feira a dois golos com a congénere de Espanha, no segundo jogo de preparação marcado para o Pavilhão Francisco José Tavares, no Fundão.



A equipa das quinas entrou muito forte no jogo e conseguiu marcar logo no primeiro minuto, com Kutchy a finalizar com sucesso uma grande jogada coletiva, não tardando o segundo, aos quatro minutos, por Furtado, na conclusão de uma jogada de insistência.

Na segunda parte, a Espanha voltou a pressionar mais e reduziu aos 23, por Adrián Rivera, numa jogada com influência direta do guarda-redes Antonio Navarro, e empatou numa altura em apostava tudo no '5x4', por Carrasco, a encostar um passe rasteiro ao segundo poste, estabelecendo o 2-2 final.

No primeiro jogo de preparação entre as duas equipas, disputado na terça-feira, no mesmo recinto, a Espanha venceu Portugal, por 3-1.