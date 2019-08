Seleção portuguesa de sub-19 goleia Ucrânia no torneio de Montaigu

A seleção portuguesa de sub-19 de futsal goleou esta sexta-feira a congénere da Ucrânia por 6-0 e apurou-se para a final do torneio de Montaigu, de preparação para o Europeu 2019, que se disputa na Letónia.O domínio de Portugal na primeira parte foi total, com Tomás Paçó a marcar aos três minutos dois golos de rajada, Nuno Chuva a aumentar a vantagem aos 17 minutos e Hugo Neves a fazer o 4-0 poucos antes do intervalo, resultado que só não atingiu maior desnível porque o guarda-redes ucraniano fez um punhado de grandes defesas.Na segunda parte, Portugal fez mais dois golos, por Gustavo Rodrigues, aos 27 minutos, e por Hugo Neves, que bisou, aos 34.A seleção das quinas vai disputar a final no sábado, com a França ou com a Espanha, a partir das 19:00 portuguesas.A participação de Portugal no torneio de Montaigu serve de preparação para o Europeu, no qual a seleção lusa está integrada no grupo A, juntamente com a Letónia, a Polónia e a Rússia, e que se disputa entre 8 e 14 de setembro, na Letónia.