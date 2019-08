Seleção portuguesa de sub-19 perde com Espanha na preparação para o Europeu

A seleção sub-19 portuguesa de futsal perdeu esta sexta-feira com a congénere espanhola 5-3, em Santarém, no primeiro de dois duelos de preparação para o campeonato da Europa, a decorrer de 8 a 14 de setembro na Letónia.Os pupilos de José Luís Mendes entraram bem na partida e chegaram aos 2-0, com golos de Nuno Chuva e Hugo Neves, contudo Adrián Rodriguez, Jesús Gordillo e Antonio Pérez deram a volta ao marcador.Célio Coque ainda conseguiu o 3-3, mas Nicolás Marrón e, novamente, Antonio Pérez sentenciaram o desafio a favor da Espanha.As equipas defrontam-se novamente no sábado, às 15:00 no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, no derradeiro teste antes do Europeu.Portugal ficou integrado no Grupo A juntamente com a Letónia, a Polónia e a Rússia, enquanto o Grupo B é composto por Espanha, Ucrânia, Croácia e Holanda.Os dois primeiros classificados dos dois agrupamentos passam às meias-finais do Europeu.