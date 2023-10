Seleção portuguesa feminina de futsal goleia Suécia no primeiro jogo particular

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou esta terça-feira a congénere da Suécia, por 8-2, em jogo de preparação disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

No primeiro de dois jogos particulares diante das suecas - o segundo é na quarta-feira, às 18:00 -, destaque para os 'bis' de Carolina Pedreira e de Raquel Santos, numa partida em que também marcaram Fifó, Janice Silva e Ana Azevedo, com as lusas a beneficiarem ainda de um auto-golo.

Do lado das forasteiras, os tentos foram apontados por Madeleine Stegius e Isabel Aguillar, ambos na primeira parte.

A seleção portuguesa entrou a querer pressionar alto e nos minutos iniciais desperdiçou logo duas boas oportunidades, uma por Carolina Rocha e outra por Carolina Pedreira.

A ineficácia lusa contrastou com a eficiência da seleção da Suécia que, na primeira oportunidade de que dispôs, viu Madeleine Stegius inaugurar o marcador.

A resposta, contudo, foi rápida e, em quatro minutos, Portugal operou a reviravolta, com golos de Carolina Pedreira, aos quatro, e de Raquel Santos, aos seis. Este último resultou de um portentoso remate junto à ala esquerda.

Aos nove minutos, Fifó dilatou a vantagem na sequência de uma boa combinação ofensiva com Inês Matos, e, no minuto seguinte, foi Kika a estar próxima do golo, com a bola a embater no poste esquerdo.

E se a Suécia não conseguiu reduzir a diferença, muito se deve à excelente exibição da guarda-redes Odete Rocha, que, com três grandes defesas, manteve a vantagem portuguesa nos dois golos de diferença.

A seis minutos do intervalo, a equipa comandada por Nicklas Asp adotou a estratégia de guarda-redes avançada e colheu frutos quase de imediato, uma vez que Isabel Aguilar, que desempenhou esse papel, acabaria por finalizar uma combinação ofensiva bem trabalhada.

Logo depois, Carolina Pedreira recolocou a vantagem portuguesa em dois golos, diferença que Janice avolumou, aos 18, através de um remate sem oposição à entrada da área.

Na etapa complementar, voltaram a suceder-se ocasiões de golo, sobretudo para a seleção portuguesa, todavia, a assertividade demonstrada na primeira parte apenas voltou a aparecer nos últimos minutos do encontro.

Aos 36, Ana Azevedo conseguiu bater a guarda-redes adversária, num lance em que a capitã surgiu ao segundo poste para encostar um passe certeiro de Fifó, e, dois minutos depois, Moa Glans teve a infelicidade de colocar a bola dentro da própria baliza após um pormenor de 'classe' de Fifó sobre a guarda-redes da Suécia.

Já no último minuto, Raquel Santos 'reeditou' o remate que marcara na primeira parte, chegando ao 'bis' e selando o resultado final a favor da formação lusa.



Ficha de jogo:

Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal-Suécia, 8-2.

Ao intervalo: 5-2.

Marcadores:

1-0, Madeleine Stegius, 02 minutos.

1-1, Carolina Pedreira, 06.

2-1, Raquel Santos, 06.

3-1, Fifó, 09.

3-2, Isabel Aguilar, 14.

4-2, Carolina Pedreira, 17.

5-2, Janice Silva, 18.

6-2, Ana Azevedo, 36.

7-2, Moa Glans, 38 (na própria baliza).

8-2, Raquel Santos, 40.

Equipas:

- Portugal: Ana Catarina Pereira, Maria Odete Rocha, Inês Matos, Débora Lavrador, Kika, Helena Nunes, Carolina Rocha, Ana Azevedo, Janice Silva, Fifó, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Raquel Santos e Lídia Moreira.

Treinador: Luís Conceição.

- Suécia: Amanda Olsson, Hilma Lundqvista, Ronja Andersson, Linda Lundstrom, Rebecca Rolin, Frida Rángemyr, Madeleine Stegius, Ida Lindqvist, Isabel Maria Aguilar, Susan Kiryo, Diala Elia, Paloma Grav, Moa Glans, Ebba Larsson e Ida Vallenius.

Treinador: Nicklas Asp.

Árbitros: Eduardo Coelho (AF Aveiro) e Cristiano Santos (AF Porto).

Ação disciplinar: nada a registar.

Assistência: cerca de 400 espetadores.