Seleção portuguesa feminina de futsal volta a golear Itália por 4-0

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou esta quarta-feira a Itália por 4-0, repetindo o resultado da véspera face às transalpinas, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

As portuguesas replicaram o registo de terça-feira, desta feita com golos de Débora Lavrador (17 minutos), Carla Vanessa (29 e 32) e Lídia Moreira (39), fazendo valer o seu 'cinismo' perante uma boa exibição das italianas, principalmente no primeiro tempo.

As portuguesas foram as primeiras a criar perigo, mas Janice Silva e Raquel Santos falharam a emenda após cruzamento de Inês Fernandes, mas as italianas responderam e construíram várias oportunidades, só que não tiveram eficácia e sorte.

Sara Boutimah cabeceou ao poste depois de um lançamento longo da guarda-redes Valentina Margarito e, após jogada estudada, Renata Adamatti atirou à trave, enquanto as lusas exploravam as transições ofensivas.

Já perto do intervalo, uma excelente jogada entre Ana Azevedo e Cátia Morgada acabou com a última a servir Débora Lavrador, que empurrou para a baliza deserta e inaugurou o marcador, depois de Diana Monteiro evitar mais dois tentos das transalpinas.

O golo consentido perto do descanso desmotivou as italianas, que no segundo tempo não entraram com a mesma assertividade, apesar de ficarem perto do golo, depois de Pisko perder a bola em zona proibida. A recém-entrada Ana Catarina evitou o golo de Ludovica Coppari com uma excelente defesa.

Foi de bola parada que Portugal dilatou a vantagem, primeiro num livre em que Fifó simulou o remate e serviu Cátia Vanessa, que atirou colocado para o lado contrário da guarda-redes, e, pouco depois, num pontapé de canto, com Carla Vanessa a 'bisar', num forte 'disparo' ao ângulo superior da baliza.

Nos últimos minutos, Lídia Moreira ainda protagonizou o momento do jogo, ao fazer um 'túnel' a uma defesa e depois a 'sentar' a guarda-redes antes de empurrar para o fundo das redes.

Jogo no Pavilhão Municipal António Costeira, em Oliveira de Azeméis.

Portugal - Itália: 4-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadoras:

1-0, Débora Lavrador, 17 minutos.

2-0, Carla Vanessa, 29.

3-0, Carla Vanessa, 32.

4-0, Lídia Moreira, 39.

Sob arbitragem dos portugueses Cristiano Santos e Eduardo Coelho, as equipas alinharam:

- Portugal: Diana Monteiro, Inês Fernandes, Fifó, Janice Silva e Raquel Santos. Jogaram ainda Ana Catarina, Nina, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Ana Azevedo, Pisko, Lídia Moreira, Débora Lavrador e Jenny.

Selecionador: Luís Conceição.

- Itália: Valentina Margarito, Ludovica Coppari, Bruna Borges, Renata Adamatti e Sabrina Marchese. Jogaram ainda Ersilia D'Incecco, Sara Boutimah, Nicoletta Mansueto, Federica Belli, Cecilia Barca e Alessia Grieco.

Selecionadora: Francesca Salvatore.

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 150 espetadores.