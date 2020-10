Seleção feminina derrota Espanha em jogo de preparação

A seleção portuguesa feminina de futsal venceu esta quarta-feira por 4-3 a campeã europeia Espanha, em jogo de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa, disputado no Pavilhão Desportivo dos Lombos, em Cascais.

Um bis de Janice, no primeiro minuto do encontro e aos 32, e golos de Raquel Santos, aos 16, e Ana Azevedo, aos 38, garantiram o triunfo da seleção portuguesa no segundo jogo com a Espanha, após o empate a 3-3 na terça-feira.

Na primeira parte, o equilíbrio foi a nota dominante do encontro, em que Portugal marcou primeiro, logo no primeiro minuto, por Janice, e a Espanha, a responder sempre com jogadas de alto nível, empatou por Irene Samper (1-1), aos 10 minutos.

Raquel Santos, aos 16 minutos, com um remate forte, voltou a colocar a seleção portuguesa em vantagem (2-1), mas a Espanha igualou por Anita Luján, aos 19, fixando em 2-2 o resultado ao intervalo.

Na segunda parte, Portugal foi superior em todas as zonas da quadra e já depois de Irene Córdona ter colocado a Espanha em vantagem (2-3), aos 31 minutos, Janice, aos 32 (3-3), e a capitã Ana Azevedo (4-3), aos 38, consumaram a reviravolta.

Os jogos com a seleção espanhola inserem-se num estágio conjunto de três dias em Oeiras, após paragem de oito meses forçada pela pandemia de covid-19, e têm como objetivo permitir à equipa das quinas ganhar ritmo competitivo.

A Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa irá decorrer entre 19 e 24 de outubro de 2021. Nessa qualificação, Portugal, vice-campeão e segundo classificado no 'ranking' da UEFA, vai defrontar as seleções da Croácia, Polónia e Eslovénia, no Grupo 2.

A segunda edição do Europeu feminino de futsal avançou um ano no calendário, após o adiamento de várias competições por parte da UEFA, forçado pela pandemia de covid-19. A fase final do Europeu, ainda com local por definir, irá realizar-se em março de 2022.