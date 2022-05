Seleção portuguesa sub-17 perde com Espanha no Torneio de Caminha

A seleção portuguesa sub-17 de futsal perdeu esta quarta-feira por 4-1 com Espanha no derradeiro e decisivo encontro do Torneio de Caminha, que foi conquistado pela nação vizinha.



Numa partida que começou praticamente com vantagem adversária, consumada por Antoni Planas, aos três minutos, os espanhóis souberam gerir o resultado e ampliaram para 2-0, por Juan López, ainda na primeira parte.

Depois de uma reação forte lusa "muito forte" ainda antes do intervalo, que não teve consequências práticas no marcador, conforme destacou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os espanhóis voltaram a entrar mais fortes no reatar da partida e ampliaram a vantagem para 3-0 pelo mesmo Juan López. Já perto do final do encontro, aos 36 minutos, um desvio infeliz de Bruno Maior resultou no 4-0, um resultado pesado para Portugal que conseguiu reduzir, aos 37, através de Tiago Neto.

A equipa das quinas ficou em segundo lugar no certame, depois de ter vencido o primeiro jogo da competição de preparação frente a França (8-1).

Os espanhóis, que empataram frente aos franceses, na terça-feira (1-1), venceram o Torneio de Caminha.