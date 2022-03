Seleção portuguesa sub-19 empata com Espanha em jogo particular

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 empatou esta quarta-feira (1-1) com a congénere de Espanha, no segundo de dois jogos com os espanhóis, de preparação para a fase de qualificação para o Europeu da categoria.



Depois do desaire por 4-1, na terça-feira, também em Vila do Conde, a equipa das quinas esteve em desvantagem no marcador, com um golo de Eloy de Pablos, aos 25 minutos, mas Lúcio Rocha, que já tinha assinado o tento luso na véspera, repôs a igualdade, aos 31.

Portugal vai defrontar República Checa, Chipre e Grécia na fase de apuramento para o Euro de sub-19, que decorrerá entre 17 e 20 de março, no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde.