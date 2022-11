Seleção portuguesa sub-21 perde com Espanha em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa sub-21 de futsal perdeu esta terça-feira por 3-1 com a congénere de Espanha, no primeiro de dois jogos de preparação marcados para o Pavilhão Francisco José Tavares, no Fundão.



A Espanha chegou ao intervalo já a vencer por 1-0, na sequência de um golo de Bernat Povill, aos 12 minutos, a passe de Alex Garcia, numa primeira parte intensa e com oportunidades de golos para as duas equipas.

No segundo tempo, o jogo começou a pender para a seleção espanhola, que ampliou o resultado para 2-0, aos 19 minutos, por Carlos Gómez, após um lance de bola parada, e para 3-0, a nove minutos do fim, por José Carrasco.

A seleção lusa nunca 'atirou a toalha' ao chão e, quatro minutos volvidos, reduziu para 3-1, por Rui Moreira, atenuando o peso da derrota.

As duas seleções voltam a encontrar-se na quarta-feira, a partir das 18:00, no mesmo recinto, no segundo jogo de preparação.