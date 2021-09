Seleção pronta para a estreia no Mundial

Portugal dá hoje o pontapé de saída no Campeonato do Mundo de futsal. A equipa das quinas mede forças, às 18 horas, com a Tailândia e após mais de um mês de trabalho Jorge Braz garante que a Seleção Nacional está pronta para a estreia.

“A equipa está exatamente onde queríamos que estivesse. Estamos mais do que preparados para iniciar a competição”, começou por dizer o selecionador, mostrando alguma cautela em relação ao adversário. “É só ver o aconteceu no último Mundial, em que fizeram jogos muito bons. Mas se formos Portugal dificilmente nos surpreenderão. Se conseguirmos jogar o nosso futsal, se tivermos aquele sentido de equipa, como temos sempre e vamos voltar a ter, as surpresas serão eliminadas”, assegurou.

Por seu lado, Afonso Sousa não esconde a ansiedade. “Chegámos, já treinámos três vezes, já começámos a sentir aquilo que vai ser o Mundial. Estamos preparados e muito felizes”, concluiu o fixo.