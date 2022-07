Seleção sub-19 defronta Polónia, França e Itália no Euro'2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futsal sub-19 vai defrontar Polónia, França e Itália no grupo B do campeonato da Europa Espanha2022, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado em Jaen, cidade anfitriã do torneio.

"É um grupo equilibrado, com seleções com estilos distintos. Portugal quer chegar às meias-finais e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Essencialmente, temos de ser Portugal, uma equipa organizada e competente", assumiu o técnico nacional, José Luís Mendes.

O sorteio realizado em Jaén, cidade que recebe o evento entre 4 e 10 de setembro, ditou que Espanha, campeã em título, Croácia, 'vice, Ucrânia e Roménia vão competir na 'poule' A, sendo que as duas primeiras classificadas em cada grupo avançam para as meias-finais. "A Polónia é uma equipa extremamente física e organizada, vai criar-nos muitas dificuldades. A França tem jogadores individualmente muito fortes, muito atrevidos no '1x1' e que torna por vezes o jogo algo incaracterístico. A Itália tem uma equipa competitiva e será também um jogo complicado", especificou o técnico.

José Luís Mendes elogiou os seus pupilos, "muito fortes do ponto de vista individual, que podem desequilibrar qualquer jogo", manifestando o desejo de que os mesmos estejam "sempre focados e competitivos do princípio ao fim dos jogos".

Portugal apurou-se para a fase final do Euro em março, em Vila do Conde, quando ultrapassou as congéneres da República Checa, Chipre e Grécia.