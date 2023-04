Seleção sub-19 goleia Espanha

A Seleção Nacional sub-19 goleou a Espanha por 5-0, no segundo jogo do estágio de preparação para o Campeonato da Europa, que será disputado entre 3 e 10 de setembro, na Croácia.Depois da derrota por 3-2 no primeiro duelo, Portugal entrou forte na partida e inaugurou o marcador aos 4 minutos, através de Afonso Serra. Antes do intervalo, ainda houve tempo para mais dois golos: Pedro Santos (11') e Andriy Dzyalochynskyy (15'). Na segunda parte, os espanhóis entraram com vontade de alterar o cenário negativo, mas Tomás Colaço, aos 31', e o bis do capitão Pedro Santos, aos 39', estabeleceram o resultado final.No final do jogo, o selecionador José Luís Mendes realçou a importância da vitória: "O resultado é bom, no entanto, se compararmos com a exibição no jogo de ontem, não tivemos períodos com tanta qualidade neste jogo. Foi um duelo mais disputado, nem sempre bem jogado, e revelou-se extremamente competitivo. Conseguimos concretizar as situações de golo que criámos, o que é muito positivo, mas o resultado expressivo não traduz a real diferença entre as duas equipas. Cometemos alguns erros no processo defensivo que a Espanha não conseguiu aproveitar, mas podia tê-lo feito." Além disso, referiu que "esta é mais uma etapa importante de preparação para o Europeu"."No cômputo geral, esta ação correu dentro do que tínhamos previsto. Procurávamos momentos exigentes de competição e foi isso que encontrámos. Vamos continuar a trabalhar, a corrigir e a aperfeiçoar alguns detalhes. Vamos continuar a evoluir enquanto equipa. Em junho, teremos a oportunidade de competir novamente num torneio na Croácia, no qual participarão várias equipas apuradas para o Campeonato da Europa", destacou o técnico de 56 anos.O sorteio da fase final do Euro'2023 está agendado para o dia 16 de maio, às 18 horas. Recorde-se que, para além de Portugal e da anfitriã Croácia, também estão nesta fase da competição Finlândia, França, Itália, Eslovénia, Espanha e Ucrânia.Autor: Inês Cunha