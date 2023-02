Seleção sub-21 bate Eslovénia em jogo particular em Sines

A seleção sub-21 portuguesa de futsal voltou a ganhar esta quarta-feira à Eslovénia, por 3-0, no Pavilhão Multiusos de Sines, repetindo o triunfo do primeiro dos dois jogos de preparação entre as equipas.



Depois de uma primeira parte em branco, Portugal concretizou em golos a superioridade frente à congénere eslovena, com Edmilson Sá (30 minutos), Furtado (35) e Diogo Santos (40) a marcarem para os comandados por José Luís Mendes.

"Foram dois momentos muito bons. Dois jogos fantásticos da nossa parte, com uma seleção muito forte e competitiva. Excelente momento de preparação, de grau de exigência elevado. Os nossos miúdos deram uma resposta muito positiva. São sub-21 a maior parte deles e por isso foi a última ação que tiveram, porque depois passam para a esfera da seleção A. O que lhes transmitimos é que esperamos vê-los em breve novamente", realçou o selecionador luso em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sobre o jogo de hoje, José Luís Mendes elogiou o desempenho dos jogadores portugueses, lamentando a falta de eficácia durante a primeira metade do encontro. "Entrámos muito bem, com muitas situações de finalização. Mas faltou alguma eficácia, e por isso o resultado foi-se mantendo a zero. Na segunda parte fizemos um golo e tudo se tornou mais tranquilo. No geral acaba por ser justo", concluiu.

Na primeira partida, Portugal levou a melhor por 4-1 frente ao mesmo adversário.