Seleção sub-21 perde jogo de preparação com Espanha

A seleção sub-21 portuguesa de futsal perdeu esta terça-feira com a congénere espanhola (2-3), no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa, no primeiro de dois jogos de preparação entre as duas seleções.

Cristian Ruiz, logo no primeiro minuto, e Nico, aos 12', estabeleceram a vantagem da Espanha ao intervalo, com Carlos Jeréz a dilatar a vantagem espanhola já na segunda metade da partida, aos 24', mas Célio Coque respondeu de imediato (24') e Hugo Neves (33') reduziu para a diferença mínima, que se manteve até ao final.

"Foi um jogo muito equilibrado, um bom teste, pese embora não tenhamos entrado bem no jogo sofrendo um golo logo na fase inicial, o que destabilizou um bocadinho a equipa. No entanto, a reação da equipa foi boa e penso que os atletas estiveram dentro do que se pretendia. Agora é tentar já fazer melhor amanhã [quarta-feira]", assinalou o selecionador luso Emídio Rodrigues, em declarações reproduzidas no 'site' da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Por seu turno, o jogador Hugo Neves sublinhou que "foi um jogo de igual para igual" e que a equipa das quinas vai tentar corrigir os erros hoje cometidos já para o confronto de quarta-feira.

Na quarta-feira, as duas seleções voltam a encontrar-se, às 16:00, novamente no Pavilhão Acácio Rosa.