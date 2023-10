Seleção viajou para a Arménia

A Seleção de futsal viajou ontem para a Arménia, onde vai defrontar a congénere local na sexta-feira, a partir das 16 horas, em jogo referente à fase de qualificação para o Mundial'2024. O selecionador Jorge Braz, que tem todos os jogadores à sua disposição, já irá orientar duas sessões de treino hoje, a primeira a partir das 11h30, no hotel da equipa, e a segunda com início marcado para as 19h30, no palco jogo em Yerevan. Após esta partida, as duas seleções voltam a defrontar-se no dia 11, mas desta vez na Póvoa de Varzim. Recorde-se que Portugal lidera o Grupo E com 6 pontos conquistados em duas partidas e que esta será a primeira vez que joga com a Arménia.

Carolina Rocha chamada

A ala Carolina Rocha foi chamada pelo selecionador Luís Gonçalves para substituir a lesionada Taninha. A jogadora do Novasemente já se juntou à comitiva, que se encontra a estagiar em Rio Maior, onde irá realizar dois particulares frente à Suécia (hoje e amanhã).