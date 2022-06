Selecionador da Hungria quer dificultar a vida a Portugal

Repescada à última hora para a final-four do Europeu de Futsal Feminino, a Hungria é o obstáculo de Portugal na luta pela vaga no jogo decisivo. No lançamento da partida, o selecionador Tamás Frank reconheceu que a tarefa será complicada, mas que a equipa tentará dificultar o trabalho frente à equipa da casa."Somos uma equipa pequena no mundo do futsal. As nossas jogadoras são amadoras e conciliam as suas profissões com o Futsal, tiveram de pedir licença dos seus empregos para participar", começou por dizer o técnico, atribuindo o favoritismo a Portugal: "Vamos tentar fazer Portugal suar amanhã e dificultar-lhes a vida. São favoritos, mas veremos o que acontece no jogo."Frank destacou também a importância da semana de preparação na Croácia. "Há dois meses não sabíamos que íamos participar. Fizemos bons jogos de preparação na Croácia. Na Hungria, o ritmo de jogo não se compara com os jogos internacionais, portanto essa semana foi bastante boa para melhorarmos tática e fisicamente. Espero que amanhã mostremos essas melhorias e façamos um bom jogo", concluiu.Por sua vez, a jogadora Csilla Krascsenics mostrou-se feliz pela oportunidade de participar nesta final-four, relembrando que a sua formação vai enfrentar uma realidade a que não está habituada."Nunca ninguém na nossa equipa jogou à frente de três mil pessoas, mas vai ser uma enorme motivação. Queremos mostrar o que podemos fazer e se jogarmos bem, todos poderão perceber o trabalho que colocámos nesta preparação. É uma grande honra para nós estar aqui", afirmou a jogadora, admitindo também que a tarefa frente a Portugal não será fácil: "Sabemos que Portugal é uma das melhores equipas do mundo e o nosso objetivo é fazer-lhes a vida difícil. Esperamos que o trabalho que fizemos seja suficiente para fazer um bom jogo contra Portugal."