Selecionador de andebol esteve com campeões do Mundo: «Este intercâmbio é fundamental»

A Seleção Nacional de futsal, campeã do Mundo em título, recebeu a visita do selecionador português de andebol. Paulo Jorge Pereira esteve em Rio Maior a assistir ao treino e abordou a importância de haver uma sinergia entre modalidades e federações."Acho que é fundamental este intercâmbio entre técnicos das várias federações. Independentemente de os desportos terem a sua especificidade, há coisas no plano técnico que até se podem tocar um pouco. Acima de tudo, acho que o mais importante é nós podermos estar próximos uns dos outros. Somos um país muito pequeno, onde há muito a fazer.... Quanto mais gente se unir num objetivo comum que é, no fundo, o desporto em geral, mais benefícios podemos ter. O Jorge Braz esteve recentemente num estágio nosso e, na altura, disse-lhe que adoraria, quando se proporcionasse essa possibilidade, também estar num estágio da seleção de futsal e aqui estou a cumprir a promessa. Gostava também de ir ao hóquei, ao voleibol, ao basquetebol,… a todos os desportos... Acho que é interessantíssima esta partilha e é fundamental, sobretudo, nós estarmos próximos uns dos outros e trabalhar com um objetivo comum. Acho que esse é que é o aspeto mais importante", referiu em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.