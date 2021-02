Selecionador de futsal admite ser decisivo vencer a Polónia na quarta-feira

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, reconheceu esta terça-feira que é decisivo conseguir na quarta-feira vencer a Polónia, em Lodz, depois de um empate com o mesmo adversário no arranque da qualificação para o Europeu.

"Neste formato novo [com seis jogos em casa e fora], percebemos que estes três pontos são decisivos, depois do deslize na primeira jornada", referiu hoje o selecionador, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Na sexta-feira, no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra, a seleção portuguesa, campeã europeia em título, teve uma entrada em 'falso' na qualificação para o Euro'2022, ao empatar 2-2 com a Polónia, depois de ter estado a perder por 2-0.

"O grupo está altamente consciente da melhoria que é necessária. Já andamos aqui há algum tempo. Já passámos por inúmeras situações, mais difíceis, mais fáceis, em várias qualificações", considerou o treinador.

Jorge Braz reconheceu que Portugal tem de melhorar na finalização, aspeto do jogo em que entende que a equipa não esteve bem no primeiro jogo do grupo 8 de apuramento.

"Julgo que, com maior foco, e uma maior consciência de fazer coisas simples bem feitas, a bola vai entrar mais vezes, de certeza, e vai correr bem este segundo jogo", perspetivou o selecionador.

Para o segundo jogo, a disputar na quarta-feira na Arena Lodz, a partir das 15:00 (horas de Lisboa), Jorge Braz disse ainda que a "vontade" é muita e que se a seleção estiver ao nível a que tem habituado as pessoas, irá estar com naturalidade no Europeu.

Da parte dos jogadores, também Fábio Cecílio admitiu a dificuldade da equipa na hora de rematar.

"São extremamente fortes e no processo defensivo, com linhas mais baixas, tornam-se difíceis de contrariar. É mais difícil entrar numa defesa com estas característica e marcar golo. Mas já vimos como entrar e agora falta-nos mesmo é finalizar com mais eficácia", considerou o jogador.

Para Miguel Ângelo, que hoje completa 27 anos, foi também a eficácia que penalizou a equipa no jogo em Mafra, mas entende que Portugal tem agora condições para fazer mais e melhor.

"Falhámos em pormenores, mas acho que estamos mais que preparados para os corrigir. Temos ainda mais um treino para limar as últimas arestas e esperamos ganhar o próximo jogo", disse o ala.

Ainda hoje, a equipa das 'quinas' volta a treinar da parte da tarde, no Atlas Arenas, em Lodz, a partir das 17:30 locais (16:30 em Lisboa).

O grupo 8 de qualificação é liderado pela República Checa, com seis pontos, resultantes das vitórias de 5-0 atribuídas pela UEFA nos jogos com a Noruega, que decidiu não viajar devido à pandemia da covid-19.

Após o segundo jogo com a Polónia, Portugal prossegue a qualificação em 05 e 08 de março, em Mafra e em Praga, diante da República Checa, e em 09 e 14 de abril frente à Noruega, com ambos os jogos agendados para Mafra.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, agendada de 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022 e os restantes dois segundos classificados disputam um 'play-off', de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.