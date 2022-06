Selecionador feminino anuncia convocadas para o Euro'2022 na sexta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A convocatória da seleção nacional para a segunda edição do Europeu de futsal feminino, que decorrerá em julho, em Gondomar, vai ser divulgada por Luís Conceição na sexta-feira, às 17:15, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A final a quatro do torneio estava originalmente aprazada para decorrer entre 25 e 27 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, tendo o selecionador anunciado uma pré-convocatória de 15 jogadoras um mês antes, mas acabou adiada para o período entre 1 e 3 de julho.

A exclusão das seleções russas das competições sob tutela da UEFA e a indefinição em torno da participação da Ucrânia, afetada pela ofensiva militar da Rússia, motivou o protelamento por quase três meses do Europeu, que mantém três dos quatro finalistas.

A Hungria, repescada pela UEFA para substituir a Rússia, vai ser adversária de Portugal nas meias-finais, agendadas para 01 de julho, às 21h30, quatro horas e meia depois de a Espanha, detentora do título, medir forças com a Ucrânia no primeiro duelo da fase final.

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final decorrem dois dias depois, às 14h30 e 18h, respetivamente, no ocaso da segunda edição da prova, estreada nestes moldes em 2019, também em Gondomar, com uma derrota lusa frente à Espanha (0-4).

A formação de Luís Conceição qualificou-se para o Campeonato da Europa de 2022 em outubro de 2021, ao vencer o Grupo 2 de apuramento com nove pontos, face às vitórias ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1), que albergou a 'poule' em Karlovac.