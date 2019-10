Selecionador português satisfeito com vitória sobre a Letónia

O selecionador português, Jorge Braz, ficou satisfeito com a vitória portuguesa por 4-0 frente à Letónia , esta quinta-feira, em Viseu."Tivemos momentos muito bons, a forma como gerimos as situações em que eles tentaram desregular o jogo com as armas que tinham. Fomo-nos adaptando, aqui e ali com alguma indecisão, mas é normal no primeiro jogo de qualificação".Já Cardinal mostrou-se feliz pelo golo: "Sou uma pessoa que nunca desiste e graças a Deus agora estou bem e espero que as lesões me deixem".