Selecionador Sub-19 antecipa jogo com a Croácia: «Somos Portugal, jogamos sempre para ganhar»

O selecionador português de futsal sub-19 garantiu esta terça-feira que não vai haver facilitismos quarta-feira frente à anfitriã Croácia, mesmo estando confirmado o primeiro lugar no Grupo A do Campeonato da Europa.

"O nosso objetivo é muito claro: somos Portugal, jogamos sempre para ganhar, e queremos vencer para fechar esta fase de grupos com nove pontos. Vamos encarar o jogo de forma muito séria", assegurou José Luís Mendes.

Com os triunfos sobre a campeã europeia Espanha, por 5-3, e França, por 5-1, Portugal selou o triunfo na sua poule, com o pleno de seis pontos, mais quatro do que a Croácia, que precisa do triunfo, e cinco do que a Espanha e França, que se defrontam. "Esperamos uma partida diferente, comparando com os dois primeiros. Será um jogo muito duro, a Croácia é uma formação muito forte do ponto de vista físico e tem criado muitas dificuldades aos adversários. Precisam de vencer para seguir para as meias-finais e vão dar tudo para conseguir esse objetivo. Nós vamos ter de estar preparados para isso", reforçou.

Já Bruno Maior garantiu "motivação sempre alta" de Portugal para qualquer desafio, falando no "muito foco" de toda a equipa no embate com os croatas, mesmo não tendo implicação no seu futuro. "Encaramos todos os jogos com a mesma seriedade e queremos fechar o grupo com nove pontos", sublinhou, revelando o "ambiente e espírito de equipa é sempre muito bom", bem como o espírito "solidário" da missão lusa em Porec, uma qualidade que diz "diferenciar" Portugal.

Nas meias-finais, na sexta-feira, Portugal vai defrontar o segundo classificado do Grupo B, atualmente liderado pela Itália, com seis pontos, seguida da Ucrânia e Eslovénia, com três, enquanto a Finlândia está a zeros.

Portugal defronta a Croácia na quarta-feira em Porec às 19:30, horas de Lisboa.