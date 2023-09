Selecionador Sub-19 antevê 'meias' do Europeu: «Temos claramente o objetivo de passar à final»

A Eslovénia, adversária de Portugal nas meias-finais do Campeonato da Europa Sub-19, é uma equipa com "muita qualidade", destacou esta quinta-feira o selecionador luso José Luís Mendes, vincando que o objetivo é chegar à final da prova.

"A Eslovénia é uma seleção de muita qualidade. Têm jogadores muito fortes fisicamente e com características muito particulares. São bons do ponto de vista técnico e têm uma meia distância acima da média, rematam muito bem à baliza. Defrontámo-los em Sines na época passada em dois jogos de preparação. Foi uma equipa que nos causou muitas dificuldades, apesar de termos vencido ambos os encontros", assinalou o técnico.

A competição decorre na Croácia e a seleção lusa enfrenta a congénere eslovena na sexta-feira, às 16h30 (hora de Lisboa), com José Luís Mendes a reforçar que a oponente vai ser um osso duro de roer. "É uma equipa composta por jogadores que competem muito bem, não desistem de um lance e têm uma abnegação muito grande. Será um jogo muito difícil, é uma equipa que está acima da Croácia em termos qualitativos. Estamos à espera de um jogo muito intenso, mas temos claramente o objetivo de vencer este jogo e passar à final do Europeu", sublinhou em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

E acrescentou: "Queremos estar sempre nas decisões e temos feito por isso. Nas edições anteriores também terminámos a fase de grupos com nove pontos e esta não fugiu à regra. Temos de estar preparados. No ano passado fomos à final e temos novamente essa ambição. No entanto, temos de nos focar unicamente na meia-final frente à Eslovénia, é para esse jogo que as nossas atenções estão viradas".

Segundo o selecionador, a equipa das quinas está "bem fisicamente e num bom momento", pelo que reina o otimismo no seio do grupo, tal como corrobora o jogador Diogo Silva. "Estamos muito focados no nosso objetivo. Ficámos satisfeitos com as três vitórias alcançadas em três jogos, mas a nossa atenção depois do jogo com a Croácia foi logo direcionada para as meias-finais. A Eslovénia é uma equipa que nunca dá um lance por perdido e apostam muito no jogo físico. Já os defrontámos na temporada passada em dois jogos de preparação. Sentimos dificuldades nesses encontros e temos de nos preparar muito bem para superar mais este obstáculo. Temos de demonstrar o nosso valor em campo", lançou.

Diogo Silva disse ainda que, depois de se ter estreado a marcar na seleção, algo que "é sempre especial", não se importa de não marcar mais nenhum golo na competição, desde que Portugal levante o troféu: "Ficarei muito mais feliz do que se marcar um golo".

Por fim, o jogador garantiu que, para já, o foco está totalmente concentrado no embate das meias. "Espero um jogo muito difícil e intenso, mas vamos dar tudo para vencê-lo", concluiu.