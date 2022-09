Selecionador sub-19 "feliz" com apuramento para a final do Europeu: «Foi quase tudo perfeito»

O selecionador português sub-19 de futsal elogiou o desempenho da equipa na vitória desta quinta-feira sobre a Ucrânia (4-1), nas meias-finais do campeonato da Europa, considerando que foi o jogo "mais bem conseguido" até ao momento.



"Sinto-me bastante satisfeito. Foi o jogo mais bem conseguido que fizemos até agora. Foi quase tudo perfeito. Estou muito satisfeito com o resultado, com a qualidade e competência com que jogámos, mas sobretudo com o compromisso que todos tiveram em campo. Estou muito feliz por estes jogadores, eles merecem estar na final", realçou José Luís Mendes, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal está na final do Europeu de futsal Sub-19, depois de derrotar a Ucrânia nas meias-finais da prova, que se realiza na Olivo Arena, em Jaén (Espanha). "É normal que a equipa esteja em crescendo, é a primeira fez que estão numa competição deste género e é normal ir crescendo de jogo para jogo. Hoje, não houve momentos de imaturidade, fomos uma equipa adulta e muito competente em campo. Sabíamos que tínhamos capacidade e potencial para chegar à final. Sábado cá estaremos para competir e para tentar levar o troféu para Portugal", sublinhou o técnico.

E acrescentou: "Uma palavra de apreço muito grande para a Ucrânia, a alegria de uns é a tristeza de outros. Estão a viver um momento terrível e desejo-lhes tudo de bom e que sejam felizes".

Por seu turno, o jogador Diogo Santos falou do "sentimento de dever cumprido" com o apuramento para o jogo da decisão da prova.

"Fizemos o nosso trabalho e agora é descansar e recuperar bem para a final. Sempre tivemos este objetivo de estar na final. Fomos pouco a pouco, passo a passo, mas o grande objetivo era marcar presença na final e levar o troféu para casa. Lutamos sempre em todos os jogos até ao fim. Trabalhamos muito e agora vamos dar tudo na final", assegurou.

Já Rodrigo Simão vincou que a equipa das 'quinas' está preparada para a final: "Estamos preparados para encarar a final, independentemente do adversário queremos ganhar. Temos de ter a consciência de que temos de continuar a ter os pés bem assentes na terra. Este jogo já passou, o importante agora é a final e vamos guardar as emoções para depois".

O adversário dos jovens portugueses vai ser definido no jogo de hoje entre Espanha e Polónia, e a final está agendada para sábado.