Selo encarnado no passaporte para os ‘oitavos’ da Taça de Portugal

O Benfica carimbou em Torres Vedras o passaporte para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer por 2-1. Na festa da prova rainha do futsal português com o pavilhão da Física a ‘rebentar pelas costuras’, os encarnados assumiram o controlo desde o apito inicial, respeitando ao máximo o Torreense.A resistência da equipa do segundo escalão foi quebrada aos 12 minutos por intermédio de Jacaré. E, em apenas dois minutos o Benfica conseguiu uma vantagem confortável, dado que Gonçalo Sobral também fez o gosto ao pé, faturando o 0-2, resultado com que chegou o intervalo. Na etapa complementar, os pupilos de Pulpis foram gerindo a vantagem frente a um adversário que, pese embora ter como opositor o poderoso Benfica, nunca atirou a toalha ao chão. Apesar das diversas situações de finalização, o resultado só sofreu alteração sobre o soar da buzina, com Giovanny a fazer o golo do Torreense. "Fica a imagem de que conseguimos ser competitivos contra uma das melhores equipas do Mundo. Na primeira parte cometemos dois erros individuais e eles castigaram-nos", analisou o técnico Carlos Teixeira, enquanto Pulpis elogiou a réplica do rival: "Podíamos ter feito o terceiro golo e fechado a partida, mas não conseguimos."