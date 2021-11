Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérvia vai ser adversária de Portugal na fase de grupos do Euro'2022 Sérvios confirmaram o favoritismo e voltaram a bater a Bielorrússia no playoff de acesso ao torneio





As duas seleções defrontaram-se no último Mundial com a vitória a sorrir a Portugal

• Foto: FPF