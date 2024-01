Sofia Carvalhinhos estreia-se na seleção de futsal

Luís Conceição deu a conhecer esta quarta-feira o lote de 14 jogadoras eleitas para representar a Seleção Nacional feminina de futsal nos jogos com Itália a realizar no Pavilhão Municipal do Entroncamento, nos próximos dias 9 e 10.A grande novidade foi a inclusão, pela primeira vez, da ala Sofia Carvalhinhos, do Atlético, na convocatória, que foi a seguinte:Odete Rocha (Nun'Álvares) e Ana Catarina (Benfica)Ana Azevedo (Nun'Álvares), Fifó (Benfica), Inês Matos (Benfica) e Leninha (Benfica)Carolina Pedreira (Marín Futsal), Carolina Rocha (Novasemente), Raquel Santos (Benfica) e Sofia Carvalhinhos (Atlético)Maria Pereira (Benfica)Angélica Alves (Benfica), Janice Silva (Benfica) e Lídia Moreira (Novasemente)