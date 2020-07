Sofia Jesus termina ligação ao Benfica

O Benfica comunicou, este domingo, o fim de ligação de Sofia Jesus aos encarnados. Em informação divulgada no site oficial, as águias avançam que a futsalista "não fará parte do plantel para a próxima temporada".





"O clube agradece o contributo da jogadora e deseja as maiores felicidades para o seu futuro pessoal e profissional", concluem.